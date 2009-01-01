Смертельное ДТП в Харькове: семья Зайцевой умоляет на коленях прощения у родственников погибших

В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.
Об этом пишет издание "Городской дозор".
Издание опубликовало заявление "без купюр". "Это мое первое обращение. Ужасная трагедия, которая унесла жизни людей. Автомобиль Фольксваген ударил машину, в которой находилась наша дочь. От сильного удара машину отбросило на людей на перекрестке. Какими словами можно передать этот ужас и скорбь по погибшим, пострадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП.
"Все, что мы можем сделать для семей погибших — мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей. Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас".
Напомним, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.