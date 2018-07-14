Смертельное ДТП в Киеве: мотоцикл сбил двух пешеходов

Авария произошла вчера поздно вечером, три человека попали в больницу.

В Киеве мотоцикл сбил пешеходов, есть жертва kiev.informator.ua

В пятницу, 13 июля, поздно вечером в Подольском районе Киева парень на мотоцикле с девушкой сбил двух пешеходов — мужчину и женщину, пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи.

Смертельная авария в столице произошла около 22:30 на ул. Газопроводная, пишет "Информатор".

"По предварительной информации, мотоцикл двигался в сторону улицы Стеценко. На нем ехали водитель и девушка-пассажир. Женщина и мужчина — пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте", — отметило издание.

Очевидцы сказали, что люди шли с Берковецкого кладбища. Мотоцикл сбил пешеходов на неосвещенном участке дороги, от удара транспортное средство проскользило около 70 метров и вылетело на тротуар. Парня с девушкой и мужчину госпитализировали.

Ранее СМИ писали, что в Киеве внедорожник народного депутата Павла Пинзеника нанес увечья одному из участников акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах, которые заблокировали вход в Верховную Раду.

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