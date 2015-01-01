Смертельное ДТП в Польше: суд арестовал украинца

По словам водителя авто, он "не помнит, что произошло".

Судейский молоток, иллюстрация delate.info

В Польше суд на три месяца арестовал 30-летнего гражданина Украины, который,, наехал на двух девушек, в результате чего пострадавшие погибли.

Об этом пишет Польское радио.

По его данным, украинец не признал себя виновным и сказал — "не помнит, что произошло".

"Прокуратура инкриминирует мужчине совершение аварии со смертельным исходом, а также управление транспортным средством под воздействием алкоголя. Ему в общей сложности грозит 12 лет заключения", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что 31 декабря за несколько минут до наступления Нового года водитель из Украины на внедорожнике наехал на двух девушек 14 и 16 лет, они скончались на месте аварии. Узнать больше о трагедии можно здесь.