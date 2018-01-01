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СМИ назвали имя убийцы депутата Черкасского облсовета

Сегодня, 08:35

Злоумышленник дважды выстрелил, отметили журналисты.

гура
В Черкассах Сергея Гуру убил его бывший охранник, узнали СМИ Фото: ИнфоМост
В Черкассах в офисе всеукраинского объединения "Черкасчане" произошла стычка между депутатом Черкасского облсовета, экс-заместителем городского главы Сергеем Гурой и его бывшим охранником Николаем Гончаром.

Экс-охранник, угрожая предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с политиком, рассказал "Главкому" источник в правоохранительных органах.

По данным "Обозревателя", который ссылается на слова охранника депутата Владимира, мужчина произвел два выстрела — в район грудной клетки и головы Гуры.

"Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату", — отметило издание.

Ранее СМИ писали, что 24 мая в офисное помещение Сергея Гуры зашел мужчина с оружием, после чего в кабинете началась стрельба, депутат погиб, а нападавший пострадал и был госпитализирован. Позже в полиции раскрыли подробности случившегося.

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Теги:  
Черкассы, нападение, Батьківщина, депутат, Сергей Гура, убийство, Николай Гончар
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