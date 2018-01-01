СМИ назвали причину загадочной смерти 5 человек на Днепропетровщине

Тела умерших были разбросаны по всему дому, некоторых погибших нашли в ванной.
Как пишет местное издание "Репортер", ссылаясь на анонимный источник, все люди могли умереть от передозировки наркотиков. Тела умерших были разбросаны по всему дому, некоторых погибших нашли в ванной.
Официальной информации в полиции не сообщили. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщает местное издание "Днепр Час", данные о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Тела отправлены на проведение судебно-медицинской экспертизы в Каменском. После это будет установлена причина смерти.
Напомним, 17 февраля в Аулах, на Днепропетровщине, в частном доме обнаружили тела пяти человек без признаков жизни. В помещении в разных позах лежали трупы двух женщин и трех мужчин.