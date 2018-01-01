СМИ назвали причину загадочной смерти 5 человек на Днепропетровщине

Тела умерших были разбросаны по всему дому, некоторых погибших нашли в ванной.

в селе Аул недалеко от Каменского

Как пишет местное издание "Репортер", ссылаясь на анонимный источник, все люди могли умереть от передозировки наркотиков. Тела умерших были разбросаны по всему дому, некоторых погибших нашли в ванной.

Официальной информации в полиции не сообщили. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает местное издание "Днепр Час", данные о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Тела отправлены на проведение судебно-медицинской экспертизы в Каменском. После это будет установлена причина смерти.

Напомним, 17 февраля в Аулах, на Днепропетровщине, в частном доме обнаружили тела пяти человек без признаков жизни. В помещении в разных позах лежали трупы двух женщин и трех мужчин.