СМИ рассказали новые подробности ликвидации "Гиви": умер мгновенно

Температура и сила взрыва якобы не оставили командиру банды "Сомали" никаких шансов.
Об этом пишет Life.ru, ссылаясь на данные собственных источников.
По их сведения, лидер террористов не смог бы спастись — температура и сила взрыва не оставили ему никаких шансов.
"… взрыв, произошедший в кабинете на базе банды, убил командира мгновенно", — отметили журналисты.
Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в кабинет Михаила Толстых, возможно, был произведен выстрел из огнемета "Шмель". Позже в террористической ДНР сообщили, что боевик уничтожен в результате теракта.