СМИ рассказали новые подробности ликвидации "Гиви": умер мгновенно

Температура и сила взрыва якобы не оставили командиру банды "Сомали" никаких шансов.

Михаил Толстых Скриншот видео с youtube.com

В захваченном Донецке командир банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР —(прозвище "Гиви") — умер от взрыва мгновенно.

Об этом пишет Life.ru, ссылаясь на данные собственных источников.

По их сведения, лидер террористов не смог бы спастись — температура и сила взрыва не оставили ему никаких шансов.

"… взрыв, произошедший в кабинете на базе банды, убил командира мгновенно", — отметили журналисты.

Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в кабинет Михаила Толстых, возможно, был произведен выстрел из огнемета "Шмель". Позже в террористической ДНР сообщили, что боевик уничтожен в результате теракта.