Сегодня, 12:54 RSS

СМИ рассказали новые подробности ликвидации "Гиви": умер мгновенно

Сегодня, 12:35

Температура и сила взрыва якобы не оставили командиру банды "Сомали" никаких шансов.

Гиви
Михаил Толстых Скриншот видео с youtube.com
В захваченном Донецке командир банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР — Михаил Толстых (прозвище "Гиви") — умер от взрыва мгновенно.

Об этом пишет Life.ru, ссылаясь на данные собственных источников.

По их сведения, лидер террористов не смог бы спастись — температура и сила взрыва не оставили ему никаких шансов.

"… взрыв, произошедший в кабинете на базе банды, убил командира мгновенно", — отметили журналисты.

Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в кабинет Михаила Толстых, возможно, был произведен выстрел из огнемета "Шмель". Позже в террористической ДНР сообщили, что боевик уничтожен в результате теракта.

Теги:  
Гиви, Толстых, убийство, Сомали, ДНР, убит, уничтожен
ПО МАТЕРИАЛАМ: