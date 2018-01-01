СМИ рассказали о страшном масштабном ДТП в Кривом Роге: семь жертв

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1 / 3 В Кривом Роге произошла страшная смертельная авария с участием трех авто (1tv.kr.ua)

Авария случилась сегодня утром в центре города.

В Кривом Роге произошла страшная смертельная авария с участием трех авто 1tv.kr.ua

Во вторник утром, 17 апреля, в центре Кривого Рога Днепропетровской области произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, погибли семь человек.

Страшное ДТП случилось около 6:00 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов, пишет "Первый Городской".

"По предварительной информации, в маршрутку врезалась Mazda. Микроавтобус вылетел на встречную полосу. Там в него врезался автобус, который перевозил рабочих завода", — отметило издание.

Напомним, 16 апреля в Малиновском районе Одессе мусоровоз столкнулся с маршрутным такси, по предварительным сведениям, пострадали десять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.