СМИ рассказали подробности гибели на Донбассе украинского морпеха

Боец 16 июля 2016 года подписал контракт и вступил в ряды Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Александр Веремеенко Громадське ТБ

6 марта около 13:00 в результате трехчасового боя в районе Водяного погиб 19-летний военнослужащий морской пехоты Александр Веремеенко.

Он 16 июля 2016 года подписал контракт и вступил в ряды Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Не закончив обучение в техникуме, Александр отпрашивался с передовой на сессию, передает Громадське радіо.

"Он был очень хорошим гранатометником. Почти каждый его выстрел из гранатомета поражал цель, — рассказывает его побратим с позывным Стафф. — Еще он любил работать с ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), просил меня, чтобы я его поставил на ПКМ". О том, что Веремеенко был хорошим и умелым гранатометником, подтвердил и командир подразделения.

Бойцы запомнили его как жизнерадостного и позитивного, он хотел, чтобы скорее закончилась война. "Еще он нам говорил, что собирает деньги, чтобы купить свою собственную квартиру. Саша любил спорт, говорил, что занимался боями. На турник ходил каждый день", — вспоминает Стаф.

Именно Стаф был тем, кто видел смерть Александра: "Нас начали обстреливать жестко, и он (Александр - УНИАН.) говорит, "Стаф, давай забросим что-то им!". Я говорю: "Ну давай. Термобар забросим!" И только он вышел из блиндажа и все, последние его слова "по мне попали" и упал.

Напомним, 6 марта, в зоне АТО в Донецкой области на передовых позициях при выполнении боевого задания погиб боец ДУК "Правый сектор" с позывным "Старый".

Фото: Громадське.