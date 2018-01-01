СМИ сообщили о "жести" в Киеве: авария и мгновенная смерть пешехода

В столице авто BMW ударило Opel и сбило женщину.

В Киеве иномарка насмерть сбила женщину-пешехода фото: sai.gov.ua

В среду утром, 14 февраля, в Киеве, по предварительным данным, из-за скользкой дороги водитель на авто BMW не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался в другую машину и сбил женщину

"Жесть" в столице произошла на ул. Гната Хоткевича, пострадавшая от полученных травм погибла мгновенно, образовалась серьезная пробка, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно, из-за скользкой дороги, водитель автомобиля BMW… не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в автомобиль Opel. Затем сбил женщину-пешехода, и врезался в столб. От полученных травм женщина погибла мгновенно", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 февраля в Голосеевском районе Киева автомобиль "ГАЗель" ушел под землю, была повреждена труба подачи холодной воды, без водоснабжения остались десятки домов. Узнать больше об инциденте можно здесь.