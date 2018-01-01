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СМИ узнали, как двухметровый питон попал на улицу в Киеве

Сегодня, 08:45

В столице животное с опоры фонаря волонтер cнял голыми руками.

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В Киеве питон открыл дверь жилья, выполз и оказался на улице, утверждают его хозяева facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
В Киеве нашли хозяев питона, который оказался на улице, по их словам, животное открыло дверь жилья и выползло.

Питон длиной около двух метров — самочка, ее зовут Шелби, пишет ТСН со ссылкой на слова хозяев.

По его данным, волонтер Михаил снял змею с опоры фонаря голыми руками, потому что увидел, что она не проявляет агрессии.

"До временного убежища змею доставили в мешке… Владельцев нашли быстро — те даже продемонстрировали в доказательство фото и видео со змеей", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева на опоре фонаря прохожие заметили питона, змею снял прибывший член Команды спасения животных. Фото с места происшествия можно посмотреть здесь.

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Теги:  
Киев, питон, змея
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