СМИ узнали, что на Черниговщине женщину с детьми насмерть сбил сотрудник суда

Виновник аварии якобы сказал копам, что нигде не работает.

Мужчине, который на иномарке лишил жизни трех людей, возможно, 30 лет facebook.com/policechernigivshchini

В Черниговской области на иномарке насмерть сбил женщину с двумя детьми 30-летний мужчина, который работает в суде, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, во время оформления аварии водитель сказал полицейским, что нигде не работает.

"Позже выяснилось, что мужчина является ведущим специалистом управления обеспечения деятельности судебной палаты по уголовным делам одного из судов в г. Киеве", — говорится в статье.

Напомним, вечером 20 ноября в Козелецком районе Черниговской области иномарка насмерть сбила женщину с двумя детьми, водителя задержали правоохранители. Узнать больше о трагедии можно здесь.