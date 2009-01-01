СМИ узнали новые подробности гибели Бережной: после ДТП еще полтора часа была жива

За рулем авто, в котором ехала экс-регионалка, якобы был 38-летний болгарин Петров.

Последствия аварии, иллюстрация adriaticmedianethr.files.wordpress.com

В Хорватии экс-нардеп от Партии регионовеще полтора часа была жива после того, как автомобиль, в котором она ехала, попал в аварию.

Об этом пишут "Вести", ссылаясь на данные хорватских СМИ.

Издание уточнило, что за рулем машины находился 38-летний болгарин Петар Илия Петров, он погиб на месте ДТП.

"В одной точке пересек стоп-линию и врезался в металлическую опору, а затем — в металлический столб, и перевернулся", — говорится в статье.

По данным СМИ, Петров на своей странице в соцсетях указал, что "живет в Монако, а родом из болгарского города Розград, работает в "компании энергетической отрасли" в Софии".

Ранее сообщалось, что в Хорватии машина, в которой была Ирина Бережная, попала в ДТП ночью на трассе между городами Масленица и Поседарье, выжила дочь экс-регионалки, она получила незначительные травмы.