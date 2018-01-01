СМИ узнали подробности аварии, в которую попал боевик-преемник "Моторолы"

Состояние главаря банды "Спарта" остается стабильно-тяжелым, сообщил врач.

Владимир Жога ("Воха") попал в ДТП в Донецке 5 июня Скриншот видео с youtube.com

Командир банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Владимир Жога (прозвище "Воха", возглавил незаконное вооруженное формирование после уничтожения Арсена Павлова — "Моторолы") попал в аварию 5 июня в захваченном Донецке.

Состояние одного из лидеров боевиков остается стабильно-тяжелым, рассказал врач-хирург Донецкого травматологического центра Дмитрий Степанюк, пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на СМИ псевдореспублики и данные очевидцев.

В то же время издание уточнило, что ДТП произошло на площади Свободы.

"… водитель Mercedes Sprinter не убедился в безопасности поворота налево и в него на большой скорости врезался мотоцикл, на котором ехали парень и девушка. В результате ДТП девушка погибла на месте, а парень с многочисленными травмами и переломами жив", — отмечается в материале.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика!

Ранее СМИ писали, что Владимир Жога на захваченной части Донбасса на мотоцикле попал в аварию и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а ехавшая с боевиком его девушка Анна погибла.

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