СМИ узнали подробности поиска тела студентки-иностранки в Днепре

В Киеве водолазы обследовали более 100 гектаров акватории реки, отметили в ГСЧС.
Поисковые работы начались 17 числа, водолазы уже обследовали более 100 гектаров акватории реки, говорится на странице в Facebook Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация Украины в столице.
По данным источника "Сегодня", в понедельник — 19 февраля, в районе причала Нижние сады-2 (Осокорки, находится напротив острова Водников) один из сотрудников охранной фирмы обнаружил в воде рядом с берегом рюкзак девушки и вызвал полицию. Позже участок обследовали водолазы, но тело не нашли.
Напомним, Мукаддас Насырлаева — гражданка Туркменистана 1999 года рождения — в конце января в Киеве прыгнула с моста Патона якобы после встречи с заместителем декана университета им. Александра Богомольца по работе с иностранными студентами Татьяной Тимохиной, ее уже отстранили от исполнения обязанностей.