СМИ узнали причину смертельной аварии под Киевом с участием микроавтобуса с детьми

ДТП произошло сегодня утром у Глевахи.
Легковушка перегородила дорогу иномарке, пишет "Информатор" со ссылкой на пожарных, которые работали на месте ДТП.
"… авария случилась примерно в 9:30. В результате пострадали дети и скончались двое мужчин… В микроавтобусе ехали девять детей 11-12 лет", — отметило издание.
По словам собеседников, "Нива" попытался развернуться перед Mercedes, однако ей не удалось завершить маневр — произошло столкновение. "… Sprinter двигался со стороны города Белая церковь, а "Нива" перегородила ему дорогу, тем самым нарушила правила дорожного движения", — объяснили пожарные.
После столкновения водитель и пассажир легковушки вылетели на трассу, а микроавтобус унесло на обочину. В Mercedes пострадали дети и трое взрослых — водитель и два сопровождающих, их госпитализировали с легкими травмами.
Ранее в Нацполиции сообщили, что возле поселка Глеваха "Нива" столкнулась с микроавтобусом, в котором школьники из поселка Ставище ехали в киевский цирк, погибли водитель и пассажир легковушки, а девять детей попали в больницу.