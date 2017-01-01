Снос МАФов и стрельба в Киеве. На Печерске ночью ранили мужчину

В столице возможный стрелок уже задержан, отметили в полиции
Правоохранители уже задержали возможного стрелка, им оказался 28-летний парень, говорится на странице полиции столицы в Facebook.
"Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки неизвестный мужчина осуществил выстрелил", — отметили в ведомстве.
Копы нашли у подозреваемого пистолет с магазином и шесть патронов к нему. Парень имел при себе разрешение на приобретение оружия. Начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Напомним, в ноябре в Шевченковском районе Киева активисты партии "Национальный корпус" разгромили киоски, которые принадлежат оператору государственных лотерей "М.С.Л.", правоохранители задержали около десяти участников акции.