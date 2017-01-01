"Ты что, такая тупая?". На Черкащине учительница танцев сильно ударила ребенка

Пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга.

Ребенок после удара, полученного от учительницы, попал в больницу rfdeti.ru

В городе Ватутино Черкасской области учительница танцев ударила по уху 11-летнюю девочку Таню.

Ученица попала в местную больницу, у нее сотрясение мозга, пишет УНН со ссылкой на слова пострадавшей.

По данным агентства, инцидент произошел из-за того, что учительнице не понравилось, как девочка танцевала.

"Я пошла на танцы, на которые ходила уже два месяца. Мы начали учить новый танец, а потом учительница подошла ко мне и сказала: "Ты что, такая тупая, что движение не можешь повторить?", — поделилась девочка.

Таня добавила, что у нее движение не получалось несколько раз и учительница "ударила по левому уху". Ребенок утверждает, что это не первый случай, когда педагог поднимает руку на учащихся. После того, как девочка забрала скорая, родители написали заявление в полицию. В больнице пострадавшая пробудет минимум до понедельника, 22 января.

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