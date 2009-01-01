Советник Авакова о кровавом ДТП в Харькове: виновников может быть двое

Сейчас проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели, снимается информация, сказал Шкиряк.

Последствия аварии в Харькове, иллюстрация facebook.com/anton.gerashchenko

Советник министра внутренних дел Арсена Аваковане исключает, что виновников, может быть двое.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время собеседник подчеркнул, что причиной трагедии могло стать пренебрежение правилами движения водителями обеих машин.

"Не исключено, что виновников ДТП в Харькове может быть двое. Проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели, снимается информация. Поэтому я изначально не отбрасывал вариант, что в случившемся виновны два человека", — сказал Шкиряк.

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась студентка Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ей меру пресечения. Позже начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что второй подозреваемый в смертельной аварии — водитель Volkswagen Геннадий Дронов — начал движение и пересек перекресток на желтый сигнал светофора.