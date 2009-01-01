Спецназ КОРД накрыл банду, "отмывавшую" краденые авто по всей Украине, опубликованы фото и видео

Полиция провела 62 обыска — от Мариуполя до Волыни, включая Одессу и Киев, сообщил Князев.

Спецназ КОРД накрыл банду npu.gov.ua

В Украине правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая на территории 11 регионов страны занимались легализацией похищенных автомобилей

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на руководителя НПУ Сергея Князева.

Отмечается, что правоохранители пресекли деятельность нелегальной сети, участники которой специализировалась на изготовлении и сбыте поддельных документов на автомобили. Злоумышленники изготавливали технические паспорта, государственные номерные знаки, меняли номера агрегатов.

Кроме того, члены группы осуществляли несанкционированное вмешательство в работу официальных электронно-вычислительных машин, таким образом получая информацию о зарегистрированных в Украине транспортных средствах. Позже похищенная информация использовалась для изготовления поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств.

Как сообщили в полиции, в состав преступной группы, в деятельности которой усматриваются признаки организованности, входило несколько десятков человек. Часть из них организовывали похищение и хранение транспортных средств, другие — доставляли похищенные авто в гаражи, где меняли номера агрегатов и узлов.

Еще несколько человек принимали заказы на изготовление нужной "продукции", еще часть участников — подыскивали через базы данных информацию о нужных авто. На основании этой информации злоумышленники, используя коррупционные связи в региональных сервисных центрах, изготавливали поддельные документы и номерные знаки на автомобили-"двойники".

Правоохранителям уже известно о деятельности преступной сети на территории 11 регионов, преимущественно — западных и центральных. Нескольким задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного Кодекса Украины.

В частности, речь идет о незаконном завладении транспортными средствами (ст. 289), уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства (ст. 290), подделке документов, печатей штампов и бланков, их сбыте и использовании (ст. 358), а также о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ст. 361).

"Мы провели 62 обыска в 11 областях почти половины Украины — от Мариуполя до Волыни, включая Одессу и Киев", — сообщил Князев.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли 55 автомобилей-"двойников" с поддельными документами об их регистрации, бланковую продукцию, номерные знаки, документы, ключи от угнанных автомобилей, оборудование для "перебивки" номеров агрегатов и узлов, другие вещественные доказательства.

Для задержания злоумышленников привлекались бойцы спецподразделения полиции КОРД. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура.

Фото: npu.gov.ua.

Видео: Національна поліція України.