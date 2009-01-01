"Сработала база Интерпола". В одесском аэропорту поймали турка-наркоторговца

Пограничники выявили гражданина Турции, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков в одной из стран Евросоюза.

В одесском аэропорту поймали турка-наркоторговца mvs.gov.ua

В международном аэропорту "Одесса" сегодня задержан иностранец, объявленный в розыск по линии Интерпола за торговлю наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда, пишет УНИАН.

Сообщается, что пограничники выявили гражданина Турции, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков в одной из стран Евросоюза.

"19 февраля в международном пункте пропуска "Одесса - аэропорт" во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом "Стамбул-Одесса", сработала база данных "Интерпол", — отметили в пресс-службе. Выяснилось, что иностранца разыскивают с целью ареста за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и дальнейшей экстрадицией в Бельгию.

По данному факту проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве. Гражданин Турции задержан и передан представителям Национальной полиции.

Напомним, ранее в Киеве накрыли мощную наркогруппировку.