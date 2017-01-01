Ссора, драка и стрельба. В Киеве мужчина открыл огонь в подъезде дома и ранил трех людей

Конфликт произошел в Соломенском районе столицы из-за того, что киевлянин пожаловался на шум в квартире соседа.

Стрелком оказался 41-летний киевлянин Открытые источники

В Соломенском районе Киева в подъезде одного из домов произошла ссора, началась драка, один из ее участников открыл огонь из травматического оружия и ранил трех людей.

Конфликт был на ул. Мартиросяна, он начался из-за того, что местный житель пожаловался на шум в квартире соседа, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

По ее данным, касательные огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка — многочисленные гематомы. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли три гильзы, пистолет для стрельбы резиновыми пулями и документы на оружие.

"Выяснилось, что один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчину, компания отреагировала на замечание агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", — отметили в ведомстве.

Начаты два производства по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области пьяный мужчина стрелял с балкона многоквартирного жилого дома из пистолета, злоумышленником оказался депутат Саксаганского районного совета.