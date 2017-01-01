Ссора и взрыв. На Запорожье мужчина бросил гранату в авто экс-жены

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже его задержали.

Состояние пострадавшей стабильно тяжелое

В пятницу, 12 января, поздно вечером в одном из сел Мелитопольского района Запорожской области мужчина бросил гранату в салон автомобиля своей бывшей жены, в результате взрыва женщина получила серьезные ранения и попала в реанимацию.

Бывшие супруги выясняли отношения в салоне авто, а после ссоры мужчина вышел из машины и бросил на заднее сидение гранату, рассказала пресс-офицер ГУ Национальной полиции в регионе Екатерина Людвик "Интерфакс-Украина".

По данным правоохранителей, за рулем находилась 37-летняя местная жительница, гранату в автомобиль бросил ее бывший муж, 1972 года рождения. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже был задержан — прятался в заброшенном доме.

"Женщина получила серьезные ранения и находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы… в больницу из села Семеновка Мелитопольского района поступила пострадавшая с рванными ранами тела и венозным кровотечением. Ее состояние стабильно тяжелое", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Харькове Коминтерновский районный суд приговорил 60-летнего врача-онколога к десяти годам лишения свободы за то, что он сделал своему зятю смертельную инъекцию.