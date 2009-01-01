11 ноября, в донецкую областную травматологическую больницу поступили три боевика.

На Донбассе, в зоне проведения АТО , российские оккупанты и боевики продолжают нести потери.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал в Twitter.

По его данным, в субботу, 11 ноября, в донецкую областную травматологическую больницу поступили три боевика, которые были ранены в районе донецкого аэропорта. Причем один из раненых скончался.

"Донецк областная травматология. За 11.11 минимум 3 свежераненых орка с ДАП — БП #Ясиноватая. Там весь день "стабильный пулеобстрел". И минимум 1 раненый орк сдох, не довезли", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 ноября, в зоне АТО на Донбассе украинские воины ответным огнем уничтожили двух боевиков самопровозглашенной "ДНР", а еще четырех — ранили.