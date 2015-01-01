Стали известны подробности гибели бойцов АТО под Марьинкой

Инцидент случился вчера "около вечера", отметил Мотузяник.

Каска, иллюстрация Reuters

В понедельник, 2 января, в районепосле нарушения правил обращения с оружием и запрета на употребление алкоголя.

Об этом на брифинге в Киеве рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, пишет УНИАН.

По его словам, трагедия случилась в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины "около вечера".

"Вчера силы АТО понесли небоевые санитарные и безвозвратные потери… Сейчас инцидент расследует военная служба правопорядка и Нацполиция", — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в селе Донское Волновахского района в ходе пьяной драки в парке был убит военнослужащий. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Видео: Ukraine Crisis Media Center