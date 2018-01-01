Стали известны подробности масштабного смертельного ДТП в Кривом Роге

В результате аварии могли пострадать до 17 человек.

В Кривом Роге в результате масштабной аварии погибли восемь человек 1tv.kr.ua

В Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области в результате масштабной аварии на месте происшествия от удара погибли восемь человек, пострадали 12-17 людей.

На месте ДТП работали пять экипажей медиков, спасатели и полицейские, движение на участке дороги было полностью перекрыто, сообщил "Первый Городской".

"Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт", — узнало издание.

По его данным, микроавтобус отбросило на полосу встречного движения под колеса автобуса "АрселорМиттала". "В маршрутке в это время находилось много пассажиров. От удара восемь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице", — отмечается в материале.

Ранее СМИ писали, что в Кривом Роге около 6:00 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, погибли семь человек.