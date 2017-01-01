Стали известны подробности освобождения заложников в Харькове: хронология событий

Бывшие заложники здоровы, сказал прокурор Харьковщины.
Все бывшие заложники здоровы, с ними работают психологи, рассказал прокурор Харьковщины Юрий Данильченко, пишет Интерфакс-Украина.
"Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина", — заявил он.
МВД Украины на своей странице в Facebook в хронологическом порядке описало, как правоохранители обезвредили злоумышленника и освободили людей.
Напомним, 30 декабря в Харькове мужчина захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники находившихся там людей, позже он отпустил женщин и детей. Правоохранители задержали злоумышленника и освободили заложников.