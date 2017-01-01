Стали известны подробности освобождения заложников в Харькове: хронология событий

Бывшие заложники здоровы, сказал прокурор Харьковщины.

С бывшими заложниками работают психологи, отметил прокурор @police.kharkov

В Харькове в захваченном отделении "Укрпочты" одна из заложниц открыла дверь помещения, после чего в него попали спецназовцы и обезвредили нападавшего.

Все бывшие заложники здоровы, с ними работают психологи, рассказал прокурор Харьковщины Юрий Данильченко, пишет Интерфакс-Украина.

"Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина", — заявил он.

МВД Украины на своей странице в Facebook в хронологическом порядке описало, как правоохранители обезвредили злоумышленника и освободили людей.

Напомним, 30 декабря в Харькове мужчина захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники находившихся там людей, позже он отпустил женщин и детей. Правоохранители задержали злоумышленника и освободили заложников.