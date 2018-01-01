Стали известны подробности самоубийства в СИЗО женщины, напавшей с молотком на бойца АТО

По предварительным данным, у злоумышленницы с сокамерниками не было конфликтов.

В камере СИЗО с Мариной Меньшиковой находились три человека Скриншот видео с youtube.com

В следственном изоляторе Днепра Марина Меньшикова , которая в октябре 2016 года напала с молотком на участника АТО Константина Кравченко в Днепропетровском театре оперы и балета, привязала простынь к решетке на окне камеры и повесилась.

В камере с женщиной находились три человека, рассказали "Фактам" в пресс-службе Южно-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

По предварительной информации, с сокамерниками у злоумышленницы конфликтов не было.

"Это произошло под утро (26 февраля — Ред.): она привязала простынь к решетке на окне камеры и повесилась. Сейчас на место выехала ведомственная комиссия, устанавливаются подробности произошедшего", — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что что утром 26 февраля в СИЗО покончила с собой Мария Меньшикова. Напомним, в октябре 2016-го в областном центре после перепалки посетительница театра на балконе ударила зрителя в военной форме. В полиции выяснили, что конфликт разгорелся еще до начала спектакля — в холле нападавшая начала оскорблять мужчину в форме, который пришел на спектакль с женой.