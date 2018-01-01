Стали известны подробности убийства активиста в Киеве

Для установления причин смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в полиции.

В столицы активиста убили во время охраны водоема УНИАН

В Киеве активиста нашли мертвым в вагончике, в котором он жил, на базе Святошинского озера, обстоятельства преступления выясняет следствие.

Мужчина охранял водоем, рассказала "Обозревателю" начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"В настоящее время известно, что мужчина жил в том вагончике и охранял водоем", — отметила собеседница.

По ее словам, для установления причин смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато уголовное производство по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ писали, что в Киеве ночью 26 марта неизвестные убили активиста общественной организации "Беличанский рыбак" Николая Ярему, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.