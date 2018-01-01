Стали известны подробности взрыва в Киеве на Подоле, видео с места происшествия

Погибший имел при себе удостоверение участника боевых действий, узнали журналисты.

В Киеве на теле мужчины, погибшего в результате взрыва, были многочисленные ранения facebook.com/UA.KyivPolice

В Подольском районе Киева на месте взрыва, в результате которого погиб мужчина , нашли фрагменты гранаты и запал.

На теле жертвы были многочисленные ранения, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

"По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв", — отметили в ведомстве.

На странице "Киева Оперативного" в соцсети говорится, что у мужчины было при себе удостоверение участника боевых действий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева на ул. Кирилловская, 117 возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина. Фото с места инцидента можно посмотреть здесь.

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