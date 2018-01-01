Стали известны подробности взрыва в Киеве на Подоле, видео с места происшествия

Погибший имел при себе удостоверение участника боевых действий, узнали журналисты.
На теле жертвы были многочисленные ранения, говорится на странице полиции столицы в Facebook.
"По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв", — отметили в ведомстве.
На странице "Киева Оперативного" в соцсети говорится, что у мужчины было при себе удостоверение участника боевых действий.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева на ул. Кирилловская, 117 возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина. Фото с места инцидента можно посмотреть здесь.
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