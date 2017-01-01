Станки, заготовки. Опубликованы фото с оружейной мастерской одесского стрелка

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1 / 3 В оружейной мастерской стрелка, в частности, был токарный станок (фото: dumskaya.net)

В мастерской нашли два готовых пистолета-пулемета.

В оружейной мастерской стрелка, в частности, был токарный станок фото: dumskaya.net

В Одессе оружейная мастерская убитого стрелка Валентина Дорошенко находилась в замаскированном погребе под домом, в котором он жил.

Полиции показала фото с мастерской, пишет "Думская".

По данным издания, в ней обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета и пистолет.

Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского Валентин Дорошенко застрелил своего сообщника и открыл огонь по правоохранителям — трое были ранены, один из них скончался в больнице. Злоумышленника застрелили полицейские.

В квартире, в которой прятался Дорошенко, задержали двух ранее судимых граждан. На месте происшествия копы обнаружили огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также миницех по его изготовлению. В сумке, которая находилась на теле убитого стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.