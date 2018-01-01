"Столб дыма, огонь, перевернутый Audi". На трассе Киев — Харьков сгорела девушка, водитель в реанимации

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1 / 5 На трассе Киев — Харьков авто Audi попало в аварию, погибла девушка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Иномарка "не ехала, а летел со звуком самолета", узнали журналисты.

На трассе Киев — Харьков авто Audi попало в аварию, погибла девушка фото: sai.gov.ua

На трассе Киев — Харьков автомобиль Audi попал в аварию и вспыхнул, сгорела девушка , а парень-водитель попал в реанимацию.

Смертельное ДТП произошло на 180-м километре дороги, сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua со ссылкой на своего читателя.

"Столб дыма, огонь и перевернутый Audi… На протяжении 100 метров разбит отбойник. Какова была скорость Audi, неизвестно, но он… не ехал, а летел со звуком самолета", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 июня в Никополе Днепропетровской области 35-летний мужчина на авто Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика, пострадавший умер на месте происшествия. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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