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Столкновение поездов в Польше: украинцы не пострадали

Сегодня, 15:41

После аварии движение составов было восстановлено.

Польша,поезда,столкновение
Последствия столкновения поездов, иллюстрация facebook.com/erwin.stawikowski
В среду, 30 августа, в Польше в результате столкновения поездов не пострадали граждане Украины.

Об этом говорится в Twitter Департамента консульской службы МИД нашей страны.

По словам представителя польской железнодорожной компании Мирослава Шименеца, после инцидента движение уже восстановлено, пишет РИА Новости.

"Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17", — отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 30 августа в Старогардском районе Польши на железнодорожной станции пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, пострадал более 20 человек, в том числе четыре ребенка.

Фото: facebook.com/erwin.stawikowski

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Польша, поезда, столкновение, украинцы
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