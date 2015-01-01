Страшная авария на Харьковщине. Погибли 6 человек, среди них 2 детей

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1 / 3 Водитель Volvo съехал в кювет и перевернулся. (Facebook.com)

В результате аварии погибли шесть человек, среди них двое 5-летних детей.

Водитель Volvo съехал в кювет и перевернулся. Facebook.com

На Харьковщине , вечером, 5 января, вблизи села Чкаловское Чугуевского района водитель легкового автомобиля Volvo-570 не справился с управлением, в результате чего погибло шесть человек, среди них двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, трагедия произошла около 21 час. 17 мин. на 22 км автодороги Харьков — Меловое. Водитель Volvo съехал в кювет и перевернулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (из них 2 ребенка 2009 г.н.) и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", — сообщили в ГСЧС.

Кроме того в соцсети опубликовали фото аварии.

Так журналист Слава Мавричев на своей странице в Facebook написал: "Вольво. Слетела с дороги. Шесть человек погибли. Среди них — двое пятилетних детей. Еще один человек в реанимации. Предварительно, машина вылетела на повороте. От дороги до деревьев — около тридцати метров. На трассе сильный, густой туман — видимость 10–15 метров".

Между тем, старший инспектор УПД Олег Никоненко отметил, что по неустановленным пока причинам водитель автомобиля не справился с управлением и машина вылетела с трассы в кювет, после чего врезалась в деревья, пишет АТН.

Напомним, 5 января в Харьковской области мужчина погиб в результате наезда двух автомобилей.