Страшное ДТП под Черновцами: иномарка влетела в микроавтобус, есть жертвы

Авария случилась вчера поздно вечером возле села Чагор.

Последствия аварии dsns.gov.ua

В четверг, 12 января, поздно вечером возле села Чагор Черновицкой области (находится под Черновцами)и столкнулась с микроавтобусом, погибли четыре человека, столько же — пострадали.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что страшная авария случилась на объездной дороге.

"Водитель авто Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Sprinter", — отметили в пресс-службе.

В результате ДТП шофер и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. "Водителя микроавтобуса и трое пассажиров с травмами различной тяжести госпитализировали в лечебное учреждение Черновцов", — добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в районе кирпичного завода столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, тогда пострадали семь человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: dsns.gov.ua, видео: MNSCHE