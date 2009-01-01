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Страшное ДТП под Черновцами: иномарка влетела в микроавтобус, есть жертвы

Сегодня, 13:28
ДТП,Черновцы,авария,жертвы,иномарка,микроавтобус,ГСЧС < >
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1 / 4 Последствия аварии (dsns.gov.ua)

Авария случилась вчера поздно вечером возле села Чагор.

ДТП,Черновцы,авария,жертвы,иномарка,микроавтобус,ГСЧС
Последствия аварии dsns.gov.ua
В четверг, 12 января, поздно вечером возле села Чагор Черновицкой области (находится под Черновцами) иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом, погибли четыре человека, столько же — пострадали.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что страшная авария случилась на объездной дороге.

"Водитель авто Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Sprinter", — отметили в пресс-службе.

В результате ДТП шофер и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. "Водителя микроавтобуса и трое пассажиров с травмами различной тяжести госпитализировали в лечебное учреждение Черновцов", — добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в районе кирпичного завода столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, тогда пострадали семь человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: dsns.gov.ua, видео: MNSCHE

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ДТП, Черновцы, авария, жертвы, иномарка, микроавтобус, ГСЧС
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