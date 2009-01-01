Страшное ДТП под Черновцами: иномарка влетела в микроавтобус, есть жертвы

Авария случилась вчера поздно вечером возле села Чагор.
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
В ведомстве уточнили, что страшная авария случилась на объездной дороге.
"Водитель авто Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Sprinter", — отметили в пресс-службе.
В результате ДТП шофер и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. "Водителя микроавтобуса и трое пассажиров с травмами различной тяжести госпитализировали в лечебное учреждение Черновцов", — добавили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком в районе кирпичного завода столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, тогда пострадали семь человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: dsns.gov.ua, видео: MNSCHE