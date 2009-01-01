Стрельба и погоня. В Одессе грабители, уходя на авто от преследования, сбили полицейского

В ходе проверки внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых за совершение преступлений.

В Одессе была стрельба и погоня фото:nr2.ru

В пятницу, 13 января, в Одессе злоумышленники сбили на автомобиле полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что в связи с увеличением количества краж имущества граждан из салонов автомобилей, припаркованных возле торговых центров, работники батальона полиции особого назначения патрулировали Киевский район города. Во время патрулирования они решили проверить территорию, прилегающую к торговому центру "Эпицентр", расположенному на ул. Академика Вильямса.

"В ходе проверки внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений. Увидев полицейских, преступники сели в автомобиль и пытались сбежать. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников", — отметили в главке.

Но, когда 32-летний боец спецподразделения пытался подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель последнего совершил наезд на полицейского.

После наезда водитель протянул правоохранителя метров пять. В этот момент напарник бойца, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие. Учитывая, что вокруг находились другие граждане и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух.

"В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона. Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", — сообщили в отделе.

Открыто производство по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве копы ранили злоумышленника.