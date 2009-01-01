Стрельба и ранение. В ФСБ заявили о задержании украинца на границе в Курской области

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины.
Об том говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, пишет "Интерфакс".
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", — идет речь в заявлении.
В нем отмечается, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.
"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", — сообщили в ФСБ.
У нарушителя якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно с ртутью.
В свою очередь, в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины подтвердили, что видели эту информацию, однако никакого подтверждения указанных данных нет, сообщает УП.
"Не исключено, что речь идет о временно неподконтрольном участке границы с РФ. Проверяем. Ни одного сообщения от российских пограничников мы также не получали", — отметил спикер ГПСУ Олег Слободян.
Напомним, 1 октября российское агентство ТАСС сообщило, что в районе поселка Теткино Курской области группа пограничников проводила операцию "Нелегал", в ходе которой проверяла сарай. Внутри скрывались вооруженные люди, которые застрелили на месте пограничника-кинолога, после чего завязался бой, в ходе которого были убиты трое нападавших.
СМИ утверждали, что эти "боевики" якобы пересекли границу со стороны Украины и что они якобы возвращались из Сирии через территорию Украины в одну из российских северокавказских республик.