Стрельба и ранение. В Харькове задержали 9 участников потасовки из-за блокады на Донбассе

Правоохранителями задержаны девять человек и изъято оружие.

В Харькове задержали 9 участников потасовки hromadske.tv

В пятницу вечером, 17 февраля, в Харькове полиция задержала девять участников перестрелки, в результате которой ранения получил один человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что информация о том, что между людьми в камуфляжной форме возникла потасовка, поступила в полицию вчера, 17 февраля, в 21.34.

По данным полиции, в результате инцидента один мужчина ранен. Пострадавшего доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительным данным, в него стреляли из охотничьего оружия.

Для установления обстоятельств выехали восемь нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

По адресу правоохранителями задержаны девять человек и изъято оружие.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства.

В то же время источник в правоохранительных органах Харьковской области сообщил, что конфликт произошел между представителями общественной организации "Донбасс" и бойцами роты полиции особого назначения "Восточный корпус".

Как сообщил собеседник агентства, сначала драка между несколькими десятками участников конфликта произошла на улице Клочковской, 99-а. Позже часть участников конфликта — представители "Донбасса" — забаррикадировались в детском саду на проспекте Победы. Там их задержали полицейские.

Раненый — водитель "Восточного корпуса" Игорь Пушкарев.

В то же время, по данным "Громадське Харьков", конфликт произошел при участии подразделения "Азова" и ветеранов батальона "Донбасс".

По словам руководителя харьковского отделения корпуса "Азов" Олега Ширяева, ветераны батальона "Донбасс" стреляли в активистов "Схидного корпуса", причина стрельбы — конфликт по поводу блокады.

Отметим, что о стрельбе в Харькове также сообщается в Twitter IT Sector Харьков. По словам Ширяева, причиной конфликта стал его пост в Facebook против блокады ОРДЛО.

#Харків на Олексіївці відбувається конфлікт за участю Східного Корпусу. За словами О. Ширяєва приїхав бат. Донбас і з ним конфлікт pic.twitter.com/MnBYOqrBXN — IT Sector Харків (@itsector) 17 февраля 2017 г.

Ранее участники блокады заявили, что намерены перекрыть ж/д переход Мариуполь—Волноваха, по которому все еще поставляется дефицитный уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте в материале "Блокада дошла до верхов: развязка близка?".

Фото: facebook.com/hromadske.kh.

Видео: Город Х, @itsector.