Стрельба на дороге в Николаеве. мужчина тяжело ранен в грудь

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают правоохранители. mk.npu.gov.ua

В Николаеве полиция разыскивает злоумышленника, который из-за конфликта на дороге открыл стрельбу по двум людям. В результате происшествия один человек с огнестрельным ранением грудной клетки находится в больнице.

Как сообщили в пресс-центре Нацполиции области, следователи квалифицировали действия злоумышленника, как покушение на убийство нескольких человек.

По словам пострадавших полиция предварительно установила, что между ними и водителем автомобиля "Geely" синего цвета возник конфликт на дороге. Чтобы его выяснить пострадавшие, водитель и пассажир "ВАЗ-2110", начали преследование и, догнав злоумышленника, вышли из авто. Незнакомец сразу начал стрелять из пистолета и попал в одного из мужчин, 31-летнего николаевца. Использовав все патроны, предварительно к пистолету Макарова, преступник скрылся на своем автомобиле. Прохожие вызвали раненому скорую. Выстрелами также повреждены два транспортных средства, припаркованные на месте происшествия.

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение для проведения хирургического вмешательства.

На месте происшествия работают правоохранители. Изъято 8 гильз, которые будут направлены на экспертное исследование.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В городе введен в действие план "Перехват". Поиски преступника продолжаются.

Напомним, 31 августа в Харькове возле одного из заводов произошел конфликт со стрельбой между двумя группами людей, ранен один мужчина, он находится в больнице в тяжелом состоянии.