Стрельба на трассе. В Одесской области ранили пассажира автобуса

ЧП произошло, когда автобус, регулярно работающий на вышеназванном маршруте, проезжал в Любашевском районе Одесской области.

В Одесской области ранили пассажира автобуса фото:nr2.ru

Одесской области сегодня ночью неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса-Киев", один человек получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что ЧП произошло, когда автобус, регулярно работающий на вышеназванном маршруте, проезжал в Любашевском районе Одесской области.

Как сообщили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в Любашевскую районную больницу доставлен мужчина, 1971 г. р., с огнестрельным ранением правого бедра.

"Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы "Киев-Одесса", пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира", — сообщили в полиции.

По факту отрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали 9 участников потасовки.