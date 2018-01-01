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Стрельба, ограбление. В Киеве на Печерске у мужчины отобрали сумку с деньгами и побили авто

Сегодня, 07:18

Преступление в столице было совершено вчера, отметили в полиции.

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В Киеве на Печерске ограбили мужчину facebook.com/UA.KyivPolice
В среду, 20 июня, в Печерском районе Киева во время обмена валют несколько человек с оружием ограбили мужчину и побили его машину.

Преступление совершено в переулке Физкультурном, говорится на странице полиции столицы.

По данным ведомства злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами.

"В результате происшествия никто не пострадал... Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления", — отмечается в сообщении.

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В Киеве на Печерске ограбили мужчину facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее в Киеве на Печерске ограбили квартиру известной модели, светской львицы и обладательницы титула "Мисс Украина-95" Влады Литовченко. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Киев, Печерск, ограбление, обмен валют, полиция
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