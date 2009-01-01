Стрельба по живым "мишеням". В Стаханове боевики тренировались ловить дезертиров

В 6-м полку ЛНР запугивают боевиков, не желающих больше служить.

Автомат боевиков ЛНР antifashist.com

В соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР продолжаются случаи уголовных преступлений, правонарушений и

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, для запугивания военнослужащих, не желающих проходить дальнейшую военную службу, в 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка, бывший Стаханов) 2 АК проведена тренировка личного состава по задержанию военнослужащего, который самовольно покинул позицию. Участникам тренировки было предоставлено разрешение применять огнестрельное оружие в случае неповиновения задерживаемого.

Кроме того, командование 2 АК ввело "систему штрафов" военнослужащих за нарушение воинской дисциплины в размере от тысячи до десяти тысяч российских рублей в зависимости от "тяжести" правонарушения.

И это при том, что военнослужащие 2 АК осуществляют инженерное оборудование передовых позиций за свой счет, включая закупку материалов и оплату использования инженерной техники, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики бегут с передовой из-за нервных срывов и физической усталости.