Стрельба по живым "мишеням". В Стаханове боевики тренировались ловить дезертиров

В 6-м полку ЛНР запугивают боевиков, не желающих больше служить.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, для запугивания военнослужащих, не желающих проходить дальнейшую военную службу, в 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка, бывший Стаханов) 2 АК проведена тренировка личного состава по задержанию военнослужащего, который самовольно покинул позицию. Участникам тренировки было предоставлено разрешение применять огнестрельное оружие в случае неповиновения задерживаемого.
Кроме того, командование 2 АК ввело "систему штрафов" военнослужащих за нарушение воинской дисциплины в размере от тысячи до десяти тысяч российских рублей в зависимости от "тяжести" правонарушения.
И это при том, что военнослужащие 2 АК осуществляют инженерное оборудование передовых позиций за свой счет, включая закупку материалов и оплату использования инженерной техники, добавили в ГУР МОУ.
Ранее "Главред" сообщал, что боевики бегут с передовой из-за нервных срывов и физической усталости.