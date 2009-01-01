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Подрывы авто, стрельба. В Сомали боевики напали на военную базу, 17 жертв

Сегодня, 11:07

Преступление совершили члены радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".

Сомали,взорванное авто
Взорванное авто в Сомали, иллюстрация Reuters
Под столицей Сомали Могадишо боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военную базу — подрывали автомобили, применяли огнестрельное оружие, погибли 17 солдат.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Агентство уточнило, что злоумышленники взяли под контроль объект и близлежащий город.

"… местные жители и официальные лица подтвердили нападение, но не сообщили никаких подробностей о жертвах", — говорится в статье.

Напомним, в начале апреля в Могадишо взорвалось авто, предназначенное для высокопоставленных лиц, которые покидали военную базу в Могадишо, погибли по меньшей мере 15 человек.

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Сомали, Могадишо, боевики, Аш-Шабаб, военная база, солдаты, жертвы, нападение
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