Стрельба в центре Львова: компании не понравился репертуар уличного музыканта

к счастью, пули летели в воздух, и никто из прохожих не пострадал.

В центре Львова на улице Театральной компания — двое мужчин и женщина, открыли стрельбу и угрожали прохожим. Причиной конфликта, по словам очевидцев, стал репертуар уличного музыканта, который не понравился компании.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, к счастью, пули летели в воздух, и никто из прохожих не пострадал.

"Патрульные, получив ориентировку, быстро обнаружили одного из нарушителей. При нем был травматический пистолет "Форт-12", с одним патроном и снятым предохранителем. На место вызвали следственно-оперативную группу. Тут же оперативники обнаружили 5 гильз по 9 мм", — говорится в сообщении.

Тем временем, другой экипаж взялся за поиски мужчины и женщины, которые успели сесть в такси. В салоне у пассажиров изъяли травматический пистолет Макарова. Также, на коврике в машине лежал нож с пятнами, похожими на кровь, и салфетка.

Свидетели инцидента опознали всех троих злоумышленников. Обстоятельства дела выясняют следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве копы ранили злоумышленника.