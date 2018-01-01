Стрельба в Харькове: в полиции установили личности жертвы и пострадавшего

Раненого мужчину уже отпустили из больницы домой.
Ранение в бедро получил 38-летний грузин, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.
"Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, сейчас мужчина отпущен домой", — отметили в ведомстве.
Правоохранители выяснили, что оба мужчины жили в Харькове на основании документа, который позволяет временное проживание на территории Украины.
По данным полиции, гражданин Грузии ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.
Напомним, вечером 29 марта в Харькове возле одного из ресторанов несколько злоумышленников открыли огонь из автомата по группе людей, пострадали двое мужчин, один из них умер в больнице.