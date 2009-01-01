Стрельба в Одессе. Убит племенник известного "вора в законе" — СМИ

Пистолет, из которого произведен выстрел, иностранного производства.
Об этом сообщает "Думская".
Как сообщили изданию в полиции, погибший. 1979 года рождения, ранее был судим, и был известен в уголовных кругах под кличкой "Ромашка". Погибший был племенником известного "вора в законе".
Отмечается, что пистолет, из которого произведен выстрел, иностранного производства.
Полиция сейчас выясняет мотивы преступления и ищет убийцу.
Напомним, ранее чообщалось, что в Одессе в результате конфликта у "Привоза" есть раненые.