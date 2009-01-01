Стрельба в Одессе. Убит племенник известного "вора в законе" — СМИ

Пистолет, из которого произведен выстрел, иностранного производства.

В Одессе убит племенник известного "вора в законе" фото:nr2.ru

В Одессе на углу проспекта Добровольского и улицы Бочарова около полуночи было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщили изданию в полиции, погибший. 1979 года рождения, ранее был судим, и был известен в уголовных кругах под кличкой "Ромашка". Погибший был племенником известного "вора в законе".

Отмечается, что пистолет, из которого произведен выстрел, иностранного производства.

Полиция сейчас выясняет мотивы преступления и ищет убийцу.

Напомним, ранее чообщалось, что в Одессе в результате конфликта у "Привоза" есть раненые.