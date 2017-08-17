Стрельба возле магазина в Днепре, ранены три человека, опубликованы фото и видео

Неизвестные открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.

informator.dp.ua В Днепре сегодня ночью, 17 августа, на проспекте Мира неизвестный открыл стрельбу и ранил троих мужчин.

Пострадавших доставили в больницу имени Мечникова, сообщает "Информатор".

По словам свидетеля, к супермаркету подъехали две машины — светлый ВАЗ и бордовая Daewoo Nexia. Из иномарки вышел мужчина и открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.

"Пострадавшие разбежались в разные стороны, остановили машину муниципальной стражи и уехали с ними", — говорит очевидец.

По словам лейтенанта полиции Дмитрия Дядинчука, сейчас с пострадавшими работают следователи. По предварительным данным, у мужчин рваные раны вследствие применения травматического оружия.

"Медики извлекли резиновые пули", — сказал он.

Врачи отмечают, что потерпевшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.

"Одного из раненых мужчин отправят в центр хирургии 16-й городской больницы. У него огнестрельное повреждение кисти руки. У остальных врачи выявили повреждения грудной клетки", — говорит ответственный по больнице Дмитрий Чвора.

Правоохранители разыскивают стрелка. Подробности происшествия выясняет следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции.

Напомним, в Киеве на улице Зоологической произошло вооруженное ограбление. Неизвестные в медицинских масках расстреляли мужчину, забрали сумку и скрылись.

Фото; видео: informator.dp.ua