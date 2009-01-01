Стычки и пострадавшие. В Одессе активисты защищают уникальность "дома-стены"

В городе устроили митинг против возведения здания возле уникальной постройки.

Место происшествия УНИАН

В воскресенье, 3 сентября, в Одессе активисты устроили митинг против стройки, которая ведется вплотную к "дому-стене" (Воронцовский переулок, 4, трехэтажное жилое строение 19 века — Ред.), пытались снести здание возле уникальной постройки,, есть пострадавшие.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что "дом-стена" является достопримечательностью города, под определенным ракурсом создается эффект плоскости, а ведущаяся сейчас стройка эту особенность нивелирует.

В акции приняли участие представители разных общественных организаций. В настоящее время застройщик уже возвел два этажа строения и собравшиеся решили его снести. Десятки правоохранителей стали перед забором, ограждающим стройку, произошло несколько стычек с участниками митинга, был применен слезоточивый газ и фаеры.

Позже несколько десятков активистов со строительным инструментом (в частности, кувалдами) прорвались на территорию стройки, они собственноручно сносили незавершенное строительство.

Обломки падали вниз, правоохранители оттесняли от опасного места других протестующих, к которым присоединились местные жители, также выступающие против стройки. Одному из гражданских лиц камень попал в голову, его увезла прибывшая скорая помощь.

Несколько человек получили телесные поврежденные осколками стекла и обломками металлической арматуры. По словам советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, правоохранители пытались предотвратить снос строения, предложили протестующим провести в 4 сентября встречу с представителями власти и застройщика.

Часть активистов согласилась, но радикально настроенные прорвались на территорию и начали снос. Известный в городе краевед Александр Бабич сказал, что протестующие не против появления в Воронцовском переулке нового красивого дома.

По его словам, общественность выступает за сохранение уникального вида "дома-стены", а фасад прилегающей постройки (который разрушают) должен быть выдержан в стилистике соседних строений 19 века с целью сохранения цельного архитектурного ансамбля Воронцовского переулка.

"Это позволит продолжать использование переулка как известной кинолокации и знаменитого туристического объекта… Ситуация в Воронцовском — это критическая точка тех проблем, которые не в состоянии качественно решать соответствующие городские службы и органы власти. Отсюда и такой резонанс", — добавил эксперт.

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