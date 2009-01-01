Суицид из-за ссоры с девушкой. На Одесчине нашли мертвым парня

Трагедия произошла в селе Песчаная, отметили в полиции.

Найденное ружье facebook.com/gunp.odessa

В селе Песчаная Одесской области в нежилом доменесовершеннолетнего местного жителя, у него обнаружили огнестрельное ранение в голову, возле юноши было охотничье ружье.

Об этом говорится на странице полиции региона в Facebook.

По предварительным выводам экспертов, парень совершил самоубийство, причиной могла стать ссора с девушкой.

"… на теле погибшего полицейские обнаружили огнестрельное ранение подбородка. Рядом с телом находилось охотничье ружье", — отмечается в сообщении.

Позже отец погибшего объяснил, что оружие он хранил дома без регистрации и предусмотренных законом разрешительных документов. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Место происшествия facebook.com/gunp.odessa

Напомним, в августе в селе Подобная Черкасской области 11-летний мальчик погиб от случайного выстрела из пневматического ружья, которое недавно купил его отец. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: facebook.com/gunp.odessa