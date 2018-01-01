Супругов в Харькове зверски застрелили из-за 100 тысяч долларов долга: подробности трагедии

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в хладнокровном убийстве.

Полиция задержала подозреваемого и арестовала его машину Нацполиция Украины

Причиной резонансного убийства в Харькове мужа и жены , а также ранения их дочери стал долг погибших в размере 100 тысяч долларов.

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех во время брифинга, о преступлении в полицию сообщила соседка, которая увидела окровавленное тело на балконе.

Правоохранители по прибытии обнаружили в квартире застреленных 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую 12-летнюю дочь. Благодаря информации жильцов дома спецслужбы быстро смогли задержать подозреваемого.

"В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства – 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения", - говорится в сообщении.

лава ГУНП в области отметил, что 42-летний подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским и находился в сложном психологическом состоянии.

"Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями. По его словам, стал известен главный мотив совершения двойного убийства – долговые обязательства главы семьи. Якобы, мужчина задолжал задержанному 100 тыс. долларов и не собирался их отдавать", - рассказал Бех.

Выяснилось, что совершению тяжкого преступления предшествовал ряд событий, которые сейчас тщательно изучаются следствием. Так, стало известно, что мужчины были знакомы еще с детства. Некоторое время они дружили. Затем их пути разошлись, и они не общались. Однако судьба свела их снова в этом году в январе, и они продолжили дружить. Конфликт между мужчинами возник во время их совместной поездки в город Ровно, где жили бывшая жена потерпевшего и его маленькая дочь.

"45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, поэтому обратился к другу за помощью, связанную с перевозкой семьи в Харьков. После ссоры подозреваемый впал в депрессию. Члены его семьи подтвердили следователям этот факт. А за несколько дней до убийства мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции о том, что его жизни угрожает человек по имени Олег. Полиция зарегистрировала это заявление и начала проверку", - отметили в полиции.

А 24 июня злоумышленник ворвался в квартиру своего товарища и сразу начал расправу. Первым он застрелил мужчину. Женщина хотела спрятаться на балконе, однако не смогла - ее настигли несколько пуль. Задержанный заверил следователей, что ребенка убивать не хотел – он просто попал под обстрел.

"Руководитель харьковской полиции Олег Бех охарактеризовал и самого подозреваемого. 42-летний харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых. Почему он решился на такое страшное преступление, будет выяснять следствие", - сообщили в ГУНП.

Напомним, ранее в Харькове следователи прокуратуры и полицейские задержали студента одного из городских вузов − за торговлю оружием.

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