"Сверну ему шею": в Сумах женщина взяла в заложники малыша 4-х лет, требуя вернуть ей дочь из приюта

В приют малышку горе-мать сдала сама.

Скрин с видео ТСН

В Сумах женщина взяла в заложники чужого ребенка – 4-хлетнего Илью – и угрожала его убить.

Она закрылась в квартире на первом этаже дома и целый час, угрожая жизни малыша, требовала вернуть из приюта ее собственного ребенка.

Мать похищенного мальчика вынуждена была наблюдать всю эту картину через окно. "Она стоит, держит за горло моего ребенка. То пилочку приставила, то просто держит за горло. И обещает, что она его убьет", – с дрожью в голосе рассказывает она.

Женщина-похитительница – переселенка с Луганщины. Снимала квартиру со своей подругой и ее детьми. Ночью они с подругой выпили и решили сдать трехлетнюю дочку нападавшей в приют – по причине "сложного материального состояния". А с утра женщина передумала и решила вернуть ребенка шантажом.

"У тебя есть полчаса. Давай моего ребенка на твоего. Ты моего ребенка отдала… Ты у меня его забрала!" – кричала подруге похитительница через дверь.

Напомним, завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Киева, которую обвиняют в похищении малолетнего ребенка. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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